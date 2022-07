Veel EU-landen hebben nog amper Russische tegoeden bevroren

„Er zijn zes lidstaten die het werk doen”, zei hij. „We hebben een situatie waarin sommige lidstaten ons veel informatie verstrekken, andere geven ons informatie over zeer lage bedragen” en „het wordt ingewikkelder als bepaalde landen niet communiceren.”

Volgens Reynders zijn Duitsland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, België en Luxemburg goed voor €12,7 miljard van de €13,9 miljard die inmiddels is bevroren in de Europese Unie, terwijl de EU 27 lidstaten telt. De Belg vindt dat andere landen er meer werk van moeten maken om Russisch geld vast te zetten.

Onduidelijk over Nederland

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft nog niet zo lang geleden laten weten dat banken in Nederland tot half juni voor €1,2 miljard aan Russische tegoeden hadden bevroren of tegengehouden. Maar het is niet helemaal duidelijk hoe die cijfers zich verhouden tot de bedragen die Reynders noemt. In Duitsland zei minister van Financiën Christian Lindner in juni dat er in zijn land bijna €4,5 miljard was bevroren

REPO, een speciale werkgroep die voor de landen aan de sancties werkt, becijferde eind vorige maand dat er wereldwijd al meer dan $330 miljard aan financiële middelen was vastgezet. Het zou gaan om $30 miljard aan middelen van oligarchen en $300 miljard van de centrale bank in Moskou. Ook zijn er verschillende luxe jachten en andere bezittingen in beslag genomen.