Vakbond FNV alsnog akkoord met verlenging loonoffer

KLM is daarmee nog steeds niet uit de brand, want de piloten moeten nu nog tekenen. Pilotenvakbond VNV meldt maandagavond dat het nog steeds in gesprek is met de KLM-directie.

Vakbond FNV heeft een aparte ’side-letter’ gemaakt, waarin tussen KLM en FNV is vastgelegd dat alle werknemers twee jaar loon inleveren, plus dat er na afloop van die afspraak vrij onderhandeld kan worden over volgende periode tot vijf jaar. „De Wopke-clausule gaat alleen maar over de looptijd van vijf jaar. Dat decreet maakte ons vleugellam”, zegt FNV-campagneleider Joost van Doesburg.

KLM stelt in een reactie dat het ’een stap dichterbij de leningen van de overheid is’. „Voor KLM is dat cruciaal”, zo meldt de luchtvaartmaatschappij.

Maandag was er overleg met de raad van commissarissen en de KLM-top over de impasse, die de luchtvaartmaatschappij grote schade toebrengt. Het grote publiek en de politiek maakte de afgelopen dagen gehakt van de weigering van de piloten om te tekenen.

Door het tekenen van FNV ligt de druk van het voortbestaan van KLM nu volledig op de piloten. Minister Hoekstra hoopte volgens ingewijden al dat de FNV eruit zou komen met de luchtvaartmaatschappij. Daardoor staan de piloten nog alleen in hun verzet en groeit de maatschappelijke druk op hen.

Pilotenvakbond VNV benadrukte maandag KLM niet failliet te willen laten gaan, maar toch ook niet bereid te zijn om een blanco cheque te ondertekenen. „We willen duidelijkheid hebben waar we voor tekenen”, zo benadrukte VNV-voorzitter Willem Schmid. De piloten willen geen blanco cheque tekenen, omdat ze de inhoud van de afspraken van KLM met het ministerie van Financiën niet kennen.

FNV en de andere bonden bij KLM werden voor het weekend overvallen met het nieuws dat de minister voor alle versoberingen een langere looptijd wilde dan KLM eerder met de bonden had afgesproken. Die afspraken liepen voor grond- en cabinepersoneel 2,5 jaar en bij de piloten 1,5 jaar. De minister wilde echter een aparte verklaring dat de bonden zich committeren aan loonmatiging gedurende de looptijd van de lening.