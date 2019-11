Prosus-baas ziet kansen in maaltijdwereld

Prosus lanceerde maandag zijn overnamebod op Just Eat, ondanks de weerstand van het bedrijf zelf. De Britten zien meer heil in een samengaan met de Nederlandse branchegenoot Takeaway.com. Die deal zou eigenlijk nog dit jaar rond moeten komen.

Voor Prosus maakt de eventuele Just Eat-deal deel uit van een groter geheel. Het technologiefonds stapte in 2013 al in deze markt met een investering van 2 miljoen dollar in iFood in Brazilië. Sinds die tijd investeerde Prosus een slordige 2,8 miljard dollar in de sector. Prosus heeft onder meer belangen in Swiggy in India en het Duitse Delivery Hero.

Het aandeel Prosus sloot dinsdag 0,1 procent in de min op 62,19 euro.