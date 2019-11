Landelijke staking in catering

„Wij gaan door met onze acties. Het gaat om een reeks landelijke 24-uursstakingen. De eerste acties zullen plaatsvinden in de buurt van Amsterdam”, zegt FNV-bestuurder Harry de Wit.

Cao

Werknemers in de catering legden vorige maand al drie keer het werk neer in onder meer de bedrijfskantines, ziekenhuizen, zorginstellingen, universiteiten en de luchtvaartsector. Het cateringpersoneel eist een betere cao en een hoger loon.

De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties heeft onlangs een akkoord bereikt over een nieuwe cao met CNV Vakmensen en De Unie voor de 20.000 werknemers in de sector. De FNV heeft niet getekend en staat nu buitenspel. De vakbond heeft naar eigen zeggen 3000 leden in de catering.