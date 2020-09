Coronapatiënten in VS gaan Nederlands medicijn testen

Het laboratorium van Kiadis Pharma in Amsterdam gaat nu onderzoeken of zijn NK-cellen ook werken bij ernstig zieke coronapatiënten. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Kiadis Pharma mag zijn kandidaat-medicijn bij ernstig zieke coronapatiënten in de VS testen. Topman Arthur Lahr toont zich zeer verheugd: „De goedkeuring van de FDA is tekenend voor de snelle voortgang met ons Covid-19-programma.”