Massaproductie Nederlands coronamedicijn ’komt te laat voor tweede golf’

Het laboratorium van Kiadis Pharma in Amsterdam gaat nu onderzoeken of zijn NK-cellen ook werken bij ernstig zieke coronapatiënten. Ⓒ Eigen foto

Topman Arthur Lahr van Kiadis Pharma tempert al te hooggespannen verwachtingen over zijn het onderzoek naar de werking van zijn behandelmethode bij ernstig zieke coronapatiënten. „Dit zal niet bij een eventuele tweede besmettingsgolf al grootschalig beschikbaar zijn.” Maar hij benadrukt dat het met Kiadis’ technologie goed mogelijk is om in de toekomst miljoenen doses te maken.