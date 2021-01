AEX piekt door stimuleringshoop

Rond vier uur noteert de AEX-index 0,7% hoger op 638,1 punten. De beursgraadmeter tikt daarmee het hoogste punt in bijna twintig jaar aan. De AEX is echter nog een stuk verwijderd van het record van 703 punten uit september 2000.

De AMX stijgt vanmiddag 1% naar 953,3 punten. De koersenborden in Londen (+2,9%), Parijs (+0,5%) en Frankfurt (+0,7%) kleuren eveneens groen.

„Onderliggend zijn de markten uitbundig”, zegt analist Robbert Manders (IG). „Dat komt door de komst van coronavaccins en de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat. Het idee bestaat dat er een flinke stimulering van de economie in de VS aankomt.”

Beleggers zijn in de ban van de verkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia die de doorslag geven wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat in Washington. De Democraten hebben inmiddels één van de twee verkiesbare zetels gewonnen in Georgia.

’Rente stijgt en rotatie naar waardeaandelen’

Volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) gaan de financiële markten ervan uit dat de partij van aankomende president Joe Biden ook de tweede zetel binnensleept. De Democraat Jon Ossoff heeft zichzelf vanmiddag tot winnaar van die tweede zetel uitgeroepen. Hoewel de uitslag waarschijnlijk pas later vandaag bekend wordt gemaakt, zou dat betekenen dat de nieuwe vice-president Kamala Harris binnenkort de doorslaggevende stem in de Senaat krijgt, waardoor Biden de coronanoodsteun in de VS flink kan uitbreiden en techgiganten harder kan aanpakken.

„Daardoor zie je de rente vandaag stijgen, de dollar dalen en techaandelen omlaag gaan”, legt Van Schie uit. Volgens de vermogensbeheerder is er nu bij beleggers ook een rotatie op gang gekomen van groeiaandelen in de techsector naar waardeaandelen zoals van banken, energiebedrijven en smallcaps. „Voor een eerste beursweek van het jaar gebeurt er vandaag heel veel.”

Bekijk ook: Jokkende professor ook bij Mazars de deur uit

De Amerikaanse beurzen zijn vanmiddag overwegend lager van start gegaan. Techbeurs Nasdaq kwam met een verlies van 0,9% uit de startblokken. De Dow Jones-index opende 0,2% in het rood. Een tegenvallend Amerikaans banenrapport van loonstrokenverwerker ADP drukt de stemming op de beurzen in de VS. ADP meldt dat in december 123.000 banen in het Amerikaanse bedrijfsleven zijn verdwenen. Economen gingen juist uit van een banengroei van 75.000.

Beleggers houden intussen ook de ontwikkelingen op coronagebied in de gaten. De Europese toezichthouder EMA heeft woensdag het licht op groen gezet voor het coronavaccin van farmaceut Moderna. Tegelijkertijd is de lockdown in Duitsland verlengd tot zeker 31 januari.

Bekijk ook: WeTransfer kan Bas Beerens en Ronald Hans poldermiljardair maken

ABN en ING aan kop, Adyen onderop

In de AEX gaan ABN Amro (+7,4%) en ING (+7%) aan kop dankzij de stijgende rente. Bij de financiële waarden heeft ook verzekeraar Aegon (+6,5%) de wind flink in de zeilen.

Royal Dutch Shell zet de krachtige opleving voort met een plus van 3,4%, gesteund door de OPEC-deal van dinsdag. Het oliekartel besloot onverwacht om de productie van het ’zwarte goud’ te beperken.

Winkelvastgoedfonds Unibail wint 3,6%. Informatieleverancier RELX mag 2,8% bijschrijven.

Adyen,de grote winnaar van vorig jaar, zakt flink weg naar een verlies van 6%. De betalingsdienstverlener heeft last van het negatieve sentiment in de techsector. Ook staat de koers van Adyen onder druk door winstnemingen. Bij de techfondsen leveren Prosus en ASML respectievelijk 1,3% en 1% in.

Biotechbedrijf Galapagos daalt 1,3%. Speciaalchemieconcern DSM zakt 1,1%.

In de AMX is kunstmestfabrikant OCI de grootste stijger met een plus van 5,2%. Roestvrijstaalfabrikant Aperam (+4,3%), bodemonderzoeker Fugro (+4,6%) en verlichtingsproducent Signify (+4,4%) worden eveneens flink hoger verhandeld.

Altice Europe klimt 0,2%. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters is het bestuur van de telecom- en kabelaanbieder veel te makkelijk akkoord gegaan met het plan van grootaandeelhouder Patrick Drahi om het bedrijf van de beurs te halen.

Chiptoeleverancier Besi (-1,7%) is de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Biotechbedrijf Pharming laat 1,5% liggen.

Smallcapfonds Sligro ziet de koers 3,2% aantrekken. Het groothandelsbedrijf heeft afgelopen jaar bijna een vijfde minder omzet gedraaid door corona. Vooral de tijdelijke sluiting van veel horecazaken zat het concern dwars. Het is ook een goede dag voor de bouwers BAM (+6,1%) en Heijmans (+5,6%).

Ease2Pay knalt op de lokale markt 66,3% omhoog. De parkeer- en tankapp is afgelopen jaar gegroeid, terwijl er veel minder gereden en getankt werd als gevolg van de coronacrisis.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.