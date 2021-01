AEX raakt onder druk van Adyen winst kwijt

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,5% in de plus op 632,7 punten. De Midkap-index gaat 0,4% vooruit naar 947,98 punten.

Elders in Europa klimt Parijs 0,1%. Londen stijgt 0,7%. Frankfurt wint een fractie.

Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street op dinsdag en houden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Daarnaast wordt gewacht op de uitslag van de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.

De verkiezingen in Georgia geven de doorslag in wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat in Washington. De stemmen zijn bijna geteld, maar het is nog niet duidelijk of de Democraten de twee senaatszetels van de Republikeinen in Georgia gaan winnen. Als de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden, kunnen zij het aankomend president Joe Biden de komende vier jaar lastig maken met zijn beleid. De Democraat Raphael Warnock heeft de eerste zetel in de Senaat gewonnen.

Aan het coronafront wordt in Duitsland de lockdown aangescherpt en verlengd tot in ieder geval 31 januari. Reizigers die in Duitsland arriveren uit risicogebieden moeten twee keer een coronatest ondergaan.

Banken in trek

In de AEX heeft Aegon de wind stevig in de rug. De verzekeraar koerst 3,9% hoger. Banken zitten eveneens in de voorhoede. ING dikt 3,2% aan. ABN Amro wint 2,6%.

RD Shell zet de krachtige opleving voort met een plus van 2,4% gesteund door de OPEC-deal van dinsdag.

Adyen,de grote winnaar van vorig jaar, zakt flink weg naar een verlies van 3%. Galapagos, de teleurstelling in 2020, moet 1,4% afstaan. IMCD en DSM zetten de weg omlaag voort met minnen van 1,4% en 1,2%.

In de Midkap schiet bodemonderzoeker Fugro 3,9% omhoog gesteund door de goede gang van zaken op de oliemarkt. Aperam boekt een vooruitgang van 2%.

AScX-fonds Sligro ziet de koers 1% aantrekken. Het groothandelsbedrijf heeft afgelopen jaar bijna een vijfde minder omzet gedraaid door het coronavirus. Vooral de sluiting van veel horecazaken tijdens delen van het jaar zat het concern dwars.

Ease2Pay levert op de lokale markt 1% in. De parkeer- en tankapp is afgelopen jaar gegroeid, terwijl er veel minder gereden en getankt werd als gevolg van de coronacrisis.

