Banken en Shell stuwen AEX

Rond het middaguur noteert de AEX-index 0,4% hoger op 636,2 punten. De AMX stijgt 0,8% naar 951,5 punten. De koersenborden in Londen (+2,3%), Parijs (+0,8%) en Frankfurt (+0,9%) kleuren eveneens groen.

Beleggers zijn in de ban van de verkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia die de doorslag geven wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat in Washington. De Democraten hebben inmiddels een van de twee verkiesbare zetels gewonnen in Georgia.

’Rente stijgt en rotatie naar waardeaandelen’

Volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) gaan de financiële markten ervan uit dat de partij van aankomende president Joe Biden ook de tweede zetel binnensleept. Hoewel die uitslag waarschijnlijk pas later vandaag bekend wordt gemaakt, zou dat betekenen dat de nieuwe vice-president Kamala Harris binnenkort de doorslaggevende stem in de Senaat krijgt, waardoor Biden de coronanoodsteun flink kan uitbreiden en techgiganten harder kan aanpakken.

„Daardoor zie je de rente vandaag stijgen, de dollar dalen en techaandelen omlaag gaan”, legt Van Schie uit. Volgens de vermogensbeheerder is er nu bij beleggers ook een rotatie op gang gekomen van groeiaandelen in de techsector naar waardeaandelen zoals van banken, energiebedrijven en smallcaps. „Voor een eerste beursweek van het jaar gebeurt er vandaag heel veel.”

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting verdeeld. Voor techbeurs Nasdaq wordt een circa 1,8% lagere opening voorzien. De Dow Jones-index koerst juist richting een 0,2% hogere start.

ABN en ING aan kop, Adyen onderop

In de AEX gaan ABN Amro (+5,7%) en ING (+5,7%) aan kop. Bij de financiële waarden heeft ook verzekeraar Aegon (+4,9%) de wind flink in de zeilen.

Royal Dutch Shell zet de krachtige opleving voort met een plus van 3,5%, gesteund door de OPEC-deal van dinsdag. Het oliekartel besloot onverwacht om de productie van het ’zwarte goud’ te beperken.

Winkelvastgoedfonds Unibail wint 2,9%. Staalfabrikant ArcelorMittal mag 2,6% bijschrijven.

Adyen,de grote winnaar van vorig jaar, zakt flink weg naar een verlies van 4,5%. De betalingsdienstverlener heeft last van het negatieve sentiment in de techsector. Ook staat de koers van Adyen onder druk door winstnemingen.

Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway levert 2% in. Speciaalchemieconcern IMCD zakt 1,7%.

In de AMX schiet bodemonderzoeker Fugro 5,7% omhoog, gesteund door de hogere olieprijs. Roestvrijstaalfabrikant Aperam wordt 4,2% hoger verhandeld.

Altice Europe klimt 0,2%. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters is het bestuur van de telecom- en kabelaanbieder veel te makkelijk akkoord gegaan met het plan van grootaandeelhouder Patrick Drahi om het bedrijf van de beurs te halen.

Smallcapfonds Sligro ziet de koers 2,5% aantrekken. Het groothandelsbedrijf heeft afgelopen jaar bijna een vijfde minder omzet gedraaid door corona. Vooral de tijdelijke sluiting van veel horecazaken zat het concern dwars.

Ease2Pay knalt op de lokale markt 33,7% omhoog. De parkeer- en tankapp is afgelopen jaar gegroeid, terwijl er veel minder gereden en getankt werd als gevolg van de coronacrisis.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.