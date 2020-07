100.000 Nederlanders sluiten zich aan bij Facebook-dagvaarding

Waarom? Facebook wordt schatrijk met de doorverkoop van de privé-gegevens van gebruikers. „Nu weet iedereen wel dat Facebook jouw gegevens verzamelt”, zegt woordvoerder van de Consumentenbond Gerard Spierenburg. „Maar toen in de beginperiode wisten we dat minder goed. Het gaat om de periode tussen 2010 en 2020.”

Misleiding

Spierenburg merkt op dat Facebook hierin actief de consument heeft misleid. Er werd geld verdiend met gegevens die we als privé beschouwden, zoals wat we deelden met vrienden of interesses.

Ook bijvoorbeeld fitness-apps die via Facebook werden gebruikt verzamelden niet alleen de gegevens van degene die daartoe stemming had gegeven aan de app, maar ook zijn of haar Facebook-vrienden.

Verschuldigd

Hoeveel geld is Facebook de consument dan schuldig? „Over de bedragen kan ik nog geen uitspraken doen,” zegt de Consumentenbond-woordvoerder.

„We hebben Facebook nu gedagvaard. Als Facebook wil praten, dan gaan we het hebben over een compensatiebedrag. Als ze niet willen praten, dan stappen we naar de rechter.”