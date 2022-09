Beursblog: belegger ziet brood in banken; bittere smaak JDE Peet’s

Door Theo Besteman

Amsterdam - De AEX moet na een hogere start rond de lunch licht terrein prijsgeven. Beleggers kijken de kat uit de boom in de aanloop naar cijfers over de detailhandelsverkopen in de VS. Chipfondsen en DSM gaan in de verkoop. ING en ABN vallen in de smaak. In de Midkap moet JDE Peets’s flink terrein prijsgeven.