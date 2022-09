Beursblog: Shell fractie hoger na vertrek ceo, AEX boekt winst

Video

Expert op Russische tv kraakt Poetin: 'Oekraïne verslaan is onmogelijk'

Op de Russische staatstelevisie wordt tussen ex-parlementslid Boris Nadezhdin, beleids-expert Victor Olevich en parlementslid Sergej Mironov fel gediscussieerd over de tactiek van Rusland in de oorlog. Nadezhdin was zondagavond in het programma van mening dat de aanval op Oekraïne moest stoppen.