Beursblog: verlies AEX loopt op na lagere start Wall Street

Door Johan Wiering

De Amerikaanse beurzen zijn lager van start gegaan. Beleggers hebben weinig oog voor een meevallend cijfers over de detailhandelsverkopen. Het verlies voor de AEX is intussen opgelopen tot bijna 1%. Vooral Adyen, IMCD en DSM gaan in de verkoop. ING en Philips vallen in de smaak.