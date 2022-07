Bestgelezen deze week op DFT: huizen, auto’s, benzine en gas

Naast berichten over de hogere gasprijzen waren er in de Top 10 van best gelezen artikelen op DFT ook opgewektere berichten over de lagere benzineprijs die veel aandacht trokken. Verder lazen lezers graag over de lichte verhoging van de spaarrente, maar daar staat wel de torenhoge inflatie tegenover.

De Top 10 bestgelezen verhalen deze week

1. EIB: plan vermogensbelasting eigen woning kost eigenaar duizenden euro’s

2. Auto taboe bij één miljoen woningen die De Jonge komende tien jaar wil bouwen

3. Dalende prijzen aan de pomp ’ongunstig’

4. Gazprom zet weer rem op gas naar Europa: prijs schiet omhoog

5. Banken verhogen spaarrente na ECB-besluit

6. Mijlpaal aan de pomp: hier kan je (eindelijk) weer terecht voor benzine onder €2

7. Gasprijs stijgt: turbine voor Russische Nord Stream-pijpleiding zit vast

8. ’Koopkrachtdrama door hoge inflatie is tikkende tijdbom’

9. Dubbele kater voor vrouw na uit de hand gelopen werkborrel

10. Zoon eist 6 ton van moeder wegens ongeluk, maar komt van koude kermis thuis