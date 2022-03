Premium Het beste van De Telegraaf

Rijke Russen kopen massaal vastgoed in Dubai

Door Bart Mos

Amsterdam - Makelaars in Dubai maken deze weken overuren om Russische klanten te voorzien van luxe huizen in het Arabische emiraat, veilig uit de buurt van internationale sancties. „Soms wel twee of drie appartementen tegelijk. Ze willen hun geld nu zo snel mogelijk omzetten in stenen.”