Bitcoin krijgt met recordjacht $30.000 in zicht

Financieel

AEX laat champagne koud staan na nipt missen jaartop

Op het Damrak ging dinsdag net niet de vlag uit. In de slotbel belandde de AEXmet een kleine winst nipt onder de jaarpiek uit februari. Bij de hoofdfondsen valt Heineken het meest in de smaak. In Just Eat Takeaway is minder trek.