Vertrek Etoro uit cryptomunten domper voor beleggers

Het in 2007 opgerichte Israëlisch-Cypriotische bedrijf, dat in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een tiental profclubs sponsort, meldt in een mail aan klanten waarover RTLZ bericht voorlopig niet te kunnen voldoen aan de eisen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Etoro werkte sinds voorjaar 2017 met aanbiedingen van cryptomunten. Dit jaar is voor online handelsplaatsen in digitale munten een ’registratie’ nodig, geen vergunning, om in cryptomunten zoals bitcoin, ethereum of xrp te blijven handelen in Nederland.

Etoro, dat adverteert met een logo met stierenhoorns, meldt Nederlandse gebruikers van cryptomunten nu in zijn afgeschermde ’community’ dat hun accounts voor dergelijke transacties vanaf 23 januari worden opgeheven. Het gaat wel verder met de handel in andere beleggingsproducten, bevestigt de woordvoerder.

De gebruikers moeten binnen drie weken hun crypto’s verkopen. Dat komt op een moment dat de prijs van bitcoin door het dak gaat en een record van $30.000 aantikt.

Verlies niet vergoed

Etoro verontschuldigt zich in de mail dat de gedwongen verkoop komende weken uiteindelijk mogelijk een verlies oplevert voor beleggers die nu in de plus staan. Dat verlies zal de broker niet vergoeden.

Een aantal Etoro-gebruikers meldt via een website daarom te overwegen een schadevergoeding te claimen.

Etoro bevestigt woensdag de deadline niet te halen voor aanpassingen aan de bedrijfsvoering om zo de verplichte registratie bij DNB te kunnen bemachtigen.

In Nederland is een vijftiental andere aanbieders dat de registratie, waarmee ze zich verplichten witwassen en andere misstanden aan te pakken, inmiddels wel heeft gekregen. Talloze andere, vooral kleinere platforms vielen al af.

Cryptobedrijven waarschuwden dit najaar dat technologische kennis en banen in deze markt nu van Nederland naar het buitenland verdwijnen. In 2018 startte Etoro buiten de Europese markten in de Verenigde Staten.

In Nederland is sowieso een felle concurrentieslag gaande op kosten. Een aantal brokers gaf dit jaar Nederlandse beleggers de mogelijkheid zonder transactiekosten te handelen in een poging om klanten aan zich te binden.