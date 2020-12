Tesla maakt onervaren belegger in VS miljonair

In 2020 is het aandeel Tesla al geruime tijd bezig met een indrukwekkende opmars. Het optimisme bij beleggers over de toekomst van het bedrijf van topman Elon Musk jaagt de koers sinds eind maart in een ongekende snelheid omhoog.

Smith, een videoproducer met een ’normaal’ salaris, die nog nooit had belegd, was gelijk spekkoper door langdurig vast te houden aan zijn deelneming in Tesla. Hij kan zich met prachtige koerswinst scharen in de lijst van de zogeheten ’Teslanairs’.

Komende maandag kijken beleggers in Tesla reikhazelend uit naar de officiële toetreding van het autoconcern in de S&P500. Met deze mijlpaal in de brede hoofdgraadmeter in de VS heeft Musk een lange weg afgelegd nadat zijn bedrijf vorig jaar nog flink onder vuur lag.

Tesla timmert ook flink aan de weg om zijn autoproductie te kunnen vergroten. In de omgeving van Berlijn komt een megafabriek te staan, waarmee in Europa de uitrol van nieuwe auto’s versneld kan worden.