AEX begint vol goede moed aan nieuwe week

Na een paar minuten handelen staat de AEX-index 1,9% in de plus ten opzichte van de slotstand van vrijdag, op 579,2 punten. De Midkap-index krijgt er 1,5% bij en gaat naar 778,4 punten. Ook buiten Nederland staan de aandelenmarkten hoger: De DAX in Frankfurt wint 1,9%, de Londense FTSE100 krijgt er 1,8% bij, en de Franse CAC-40 staat iets meer dan 2% hoger.

Coronacijfers

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde zaterdag een recordstijging op een dag van wereldwijde gevallen van het coronavirus, met in totaal 212.326 nieuwe patiënten. De grootste stijgingen waren te zien in de Verenigde Staten, Brazilië en India. Het wereldwijde aantal coronagevallen bedraagt inmiddels meer dan elf miljoen. Aan de ziekte zijn meer dan een half miljoen mensen gestorven.

ABN Amro, ING en ArcelorMittal leiden vlak na de opening de dans in de Amsterdamse hoofdindex, met +4,1% voor het staalbedrijf, en ruim 3% erbij voor beide banken. De zwaargewichten doen ook leuk mee: ASML wint 2,2%, Shell krijgt er 2,4% bij en Unilever wint ook nog een procentje.

Bij de midkappers zijn er kleine verliezen voor Flow Traders en Pharming, en zijn er positieve uitschieters voor BAM, dat 3% hoger staat na het vinden van een nieuwe ceo, en voor OCI, dat 3,4% wint.

Nikkei

De Nikkei in Tokio eindigde maandag 1,8 procent hoger. De beursgraadmeter in Shanghai boekte een tussentijdse winst van ruim 5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er meer dan 3 procent bij door speculatie dat de Chinese economie sneller zal herstellen van de coronacrisis gezien het relatief lage aantal coronagevallen in de regio.

De euro was 1,1289 dollar waard, tegen 1,1242 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 40,56 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 43,15 dollar.