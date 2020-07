Sterke AEX krijgt 600 punten in zicht

De AEX-index sloot 1,7% hoger op 578,52 punten. Vanochtend steeg de beursgraadmeter zelfs even boven de grens van 580 punten. Dat was voor de eerste keer sinds de coronacrash in maart. Daarmee kwam de magische grens van 600 punten weer in zicht voor de AEX. De AMX eindigde 1,2% in de plus op 776,03 punten. De stemming op de aandelenmarkten in Londen (+2%), Parijs (+1,6%) en Frankfurt (+1,8%) was eveneens opgewekt.

„De beurzen liggen er momenteel beresterk bij alsof er geen vuiltje aan de lucht is. De belangrijkste vraag is nu: hoe lang blijven de stijgingen aanhouden?”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). „Ik denk zelf dat de markten inmiddels heel stevig geprijsd zijn”, waarschuwde hij.

„Beleggers zien het zonnetje weer schijnen”, beaamde Simon Wiersma (ING). Volgens de beursexpert hopen zij op extra miljardeninjecties door centrale banken en overheden.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 1,5% tot 2,4% in het groen. De beurs in Shanghai schoot vandaag 5,7% omhoog door berichten dat de Chinese economie mogelijk sneller zal herstellen van de coronacrisis, gezien het relatief lage aantal coronagevallen in de regio. In vooral Noord- en Latijns-Amerika is het coronavirus echter bepaald nog niet onder controle. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgt bij beleggers wel voor toenemende hoop dat centrale banken met extra stimuleringsmaatregelen komen.

In de volledig groene AEX werden de winnaars aangevoerd door ABN Amro (+5,5%). Bij de financiële waarden lagen ook ING (+4,3%) en Aegon (+3%) er positief bij. Vastgoedfonds Unibail mocht 4,6% bijschrijven. Staalfabrikant ArcelorMittal werd 4% meer waard. Analisten wezen erop dat de sectoren financiële dienstverlening, industrie en vastgoed waren achtergebleven op de beurs en vandaag een kleine inhaalslag maakten.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell dikte 1,3% aan. Het dreigement van topman Ben van Beurden dat het hoofdkantoor van Shell mogelijk van Den Haag naar Londen wordt verplaatst, zorgde voor een schok in de Nederlandse polder.

In de AMX was vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+4,7%) een positieve uitschieter. Apothekersbedrijf Fagron ging 4,3% omhoog.

BAM (+2,1%) maakte bekend dat AkzoNobel-bestuurder Ruud Joosten de nieuwe topman wordt. Joosten volgt Rob van Wingerden op bij het bouwconcern. Na problemen met enkele grote bouwprojecten moest Van Wingerden in april vertrekken.

Biotechnologieconcern Pharming (-2,6%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Financieel dienstverlener Intertrust werd 1,6% afgewaardeerd.

Bij de smallcapfondsen steeg Alfen met 7,8%. De laadpalenfabrikant tikte vandaag een nieuw koersrecord aan op €38,80. Het bedrijf uit Almere profiteert onder meer van de snelle groei van het aantal elektrische auto’s en zonnepanelen. Alfen ging in 2018 naar de beurs tegen een koers van €10. Tijdens een aandeelhoudersvergadering van Alfen werden Willem Ackermans en Eline Oudenbroek vandaag trouwens benoemd als commissaris. Ackermans is voormalig financieel topman van KPNQwest en tegenwoordig onder meer lid van de investeringscommissie van de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Oudenbroek is ook commissaris bij advies- en ingenieursbureau Tauw. De twee nieuwe commissarissen nemen de plekken in van Edmond van der Arend en directeur Erwin Riefel van voormalig grootaandeelhouder Infestos.

