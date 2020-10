HSBC gaat weer in de kosten snijden

De bank kondigde dinsdag aan zijn herstructureringsplan te gaan versnellen en een groter bedrag te gaan besparen. In februari werd al bekendgemaakt dat er 35.000 banen zouden verdwijnen bij HSBC, maar dat plan werd vanwege de coronapandemie tijdelijk in de ijskast gezet. Een gedetailleerd plan zal HSBC bekendmaken bij de jaarcijferpresentatie in februari.

HSBC zette het afgelopen kwartaal een winst voor belasting in de boeken van 3,1 miljard dollar. Dat is 35 procent minder dan een jaar eerder. De baten zakten met 11 procent tot bijna 12 miljard dollar. HSBC bekijkt voor dit jaar een "conservatieve dividenduitkering".

Topman Noel Quinn ziet, ondanks de aanhoudende coronacrisis, enkele lichtpuntjes. Zo wees hij op de significant lagere verliezen op slechte leningen. De bank had tussen de 8 miljard en 13 miljard dollar opzij gezet om die slechte leningen op te vangen maar het concrete bedrag komt waarschijnlijk aan de onderkant van die bandbreedte uit. Ook lukt het HSBC volgens Quinn steeds beter om te gaan met de lage rentestanden