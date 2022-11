Estland brengt speciaal muntstuk van 2 euro voor Oekraïne uit

De munt werd ontworpen door de naar Estland gevluchte Oekraïense kunststudent Daria Titova. De munten worden verkocht via banken en winkels met een speciale herdenkingskaart. De Bank of Estonia zal de opbrengst schenken aan de centrale bank van Oekraïne om het land zo financieel te steunen in de oorlog met Rusland.

„Deze munt herinnert mensen eraan dat vrijheid het hoogste goed is en dat daarvoor een hoge prijs moet worden betaald”, aldus de Estse centralebankpresident Madis Müller. „Oekraïne vecht momenteel een oorlog die ten koste gaat van de levens van zijn eigen mensen voor de gedeelde waarden van de Europese culturele ruimte en het is aan ons om het land daarin te blijven steunen.”