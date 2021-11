Premium Het beste van De Telegraaf

Klap voor koopkracht: ’En begin volgend jaar nóg hogere inflatie mogelijk’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

De prijzen stijgen harder dan ze in veertig jaar hebben gedaan. Ⓒ ANP/HH

De prijzen stijgen veel harder dan het Centraal Planbureau had voorzien. De inflatie komt dit jaar vermoedelijk net onder de 3% uit, in plaats van de geraamd 1,9%. Dat is slecht voor de koopkracht. „We moeten de eerste maanden van 2022 zien in welke mate bedrijven de hoge energiekosten doorberekenen aan de consument.” Gaan de lonen de ontwikkeling dan volgen?