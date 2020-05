Innovatieprijs voor virtuele paspopmaker

Door paspoppen met behulp van kunstmatige intelligentie meer gelijkenis te laten vertonen met klanten, kunnen webwinkels volgens de makers het aantal retouren laten afnemen. Bovendien kan het ervoor zorgen dat klanten zich meer thuis voelen in de online winkel.

Lalaland is in 2019 opgericht door Michael Musandu en Ugnius Rimsa. De winnaar van de zogenoemde Innovator League ontvangt een prijzenpakket ter waarde van €50.000.

De Philips Innovation Award is een verkiezing voor studentondernemers in Nederland. Naast de innovatieprijs wordt ook een prijs ter waarde van €10.000 uitgereikt aan een bedrijf dat net is begonnen met de uitwerking van een idee. Deze Rough Diamond Award gaat dit jaar naar Syntho. Deze start-up wil de problemen rond het gebruik van privacygevoelige informatie verhelpen door de gegevens te vervangen voor een synthetische dataset.