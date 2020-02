Brits pond loopt direct blauw oog op

Dat is een forse aderlating afgezet tegen de gemiddelde handel in het muntenpaar, waarbij winst of verlies meestal niet zo sterk oploopt.

Vrijdagnacht vertrokken de Britten uit de EU, maar maandag was pas de eerste gelegenheid om bij alle aan- en verkopen van ponden wereldwijd het effect op de beurzen en in de grote valutahandel te zien. Het is een van de grootste financiële markten.

Eén dag buiten de EU en Britten zien hun pond direct stevig in waarde verminderen. Ⓒ FOTO AFP

Op de achtergrond speelt, behalve het negatieve sentiment vanwege het uitgbroken coronavirus, volgens marktvorsers nu vooral de zorg over het conflict tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de afhandeling van de scheiding.

Daarbij staan de toekomstige handelsafspraken centraal. Beide landen gaven op de eerste dag van de onderhandelingen over een handelsakkoord nog bitter weinig toe. De Britten weigeren bij hun handel in lijn te komen met EU-regels, maar Brussel eist dat er voor bedrijven in de EU bij voorbaat geen concurrentieachterstand mag komen zodra zij in het Verenigd Koninkrijk handel drijven.

Bekijk ook: Britten en Brussel op ramkoers

In de ’kabel’, de aloude naam voor het Britse pond tegenover de Amerikaanse dollar en het belangrijkste valutapaar ter wereld, daalde de eilandmunt met 1,5% in waarde.

Opvallend is dat de Britse FTSE 100-index met de grootste beursgenoteerde bedrijven de handel maandag met 0,55% winst afsloot.

„De teruggang van jet pond sterling herinnert de handel eraan dat de Brexit de markten kan laten bewegen”, constateerde valutahandelaar Monex Europe.