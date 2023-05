Cao schoonmakers aangepast: 12% loon erbij

Die oude cao hebben partijen nu opengebroken. Afgesproken is dat alle 120.000 schoonmakers en glazenwassers die onder de cao vallen er per 1 november 3,5% op vooruitgaan. Per 1 januari volgend jaar volgt dan nog een salarisverhoging van 3% en per 30 juni van 5,5%.

Fedde Monsma, manager arbeidszaken bij Schoonmakend Nederland, zegt dat werknemers in de bedrijfstak door de nieuwe afspraken direct meer verdienen dan mensen in vergelijkbare sectoren. Hij hoopt dat het helpt om werken als schoonmaker ook in de toekomst aantrekkelijk te houden.

Loyaliteit

De vakbonden zijn tevreden, al hadden zij graag gezien dat schoonmakers en glazenwassers er al per 1 juli iets bij hadden gekregen. Kampherbeek: ,,Werkgevers zeggen dat dat niet kan, omdat ze hun contracten met bedrijven pas per 1 januari volgend jaar kunnen aanpassen. Maar voor het personeel was dat met de huidige prijsstijgingen natuurlijk welkom geweest.”

Partijen praten dit najaar verder over een loyaliteitsbonus voor mensen die al lang in de schoonmaak werken. ,,Zeker gezien het huidige personeelstekort mag daar best iets tegenover staan”, vindt Kampherbeek. Hoe de regeling eruit gaat zien, moeten bonden en werkgevers nog uitwerken. Ook over een weekendtoeslag voor hotelschoonmakers wordt nog verder gepraat.