'30 procent meer omzet Airbnb in 1e kwartaal'

Het verhuurplatform, dat zijn hoofdkantoor in San Francisco heeft, doet het goed. In 2018 boekte Airbnb een omzetgroei van 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Op 31 maart had Airbnb 3,5 miljard dollar in kas. De gunstige resultaten zijn aanlokkelijk voor potentiële beleggers. Airbnb wil waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar naar de beurs.

