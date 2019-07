Column: kopen voor verhuur is niet erg

Dat particulieren huizen opkopen voor de verhuur is helemaal niet erg. Ⓒ GinoPress B.V.

Amsterdam Wat te doen met een miljoen? Het is een heerlijk probleem om te hebben natuurlijk, maar het is nog steeds een probleem. Met de spaarrente rond de nul en de inflatie rond de 2,5% moet je actief aan de slag om de waarde van je miljoentje niet weg te laten smelten. De beurs is natuurlijk een prima alternatief – wat had u dan verwacht van een voormalig VEB-directeur? Maar niet iedereen is bestand tegen de daaraan inherente risico’s en volatiliteit.