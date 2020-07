Els van der Plas naar Bonnefanten Museum

Begin dit jaar besloot Van der Plas zich na acht jaar en afronding van haar kernopdrachten, te oriënteren op een nieuwe uitdaging en informeerde de Raad van Toezicht hierover. Als algemeen directeur begeleidde zij de fusie van De Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet en Het Muziektheater Amsterdam. Onder haar leiding groeide het aantal bezoekers en werd de naamsbekendheid van Nationale Opera & Ballet vergroot, kwam de Odeonzaal en werd de Young Patrons Circle opgericht. Ze zorgde in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam voor de Pierre Audi Leerstoel, waardoor een wetenschappelijke basis wordt gelegd onder Opera als kunstvorm.

Heleen Terwijn, oprichter van de Weekenschool, en haar partner Abn Amro-president-commissaris Tom de Swaan, tevens voorzitter van het Nationale Opera en Ballet Fonds.

„Terugkijkend ben ik heel trots op wat we samen met artiesten, zangers, dansers, collegae, donateurs, vrienden en sponsoren aan fantastische dingen voor elkaar hebben gekregen. Met een goed gevoel over de educatie-projecten die meer dan 20.000 kinderen per jaar trekken en de nieuwe, jongere en diverse doelgroepen die we in het theater hebben mogen verwelkomen.”

Met haar rol bij Bonnefanten komt voor Van der Plas een grote wens in haar loopbaan uit: „Werken voor een kunstmuseum stond altijd hoog op mijn lijst. Het Bonnefanten volg ik al vele jaren en ik heb al lange tijd een enorme bewondering voor het inventieve en internationale beleid dat Stijn Huijts voert. Het is bijzonder dat dit museum zo diepgeworteld is in Maastricht en de regio maar ook uitblinkt in zijn internationale exposure. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met Stijn Huijts het Bonnefanten nog meer op de nationale en internationale kaart te zetten.”

Jean-François van Boxmeer en Tom de Swaan, voorzitters van de Raad van Toezicht en het Nationale Opera & Ballet Fonds noemen Van der Plas „gedreven en verbindend”.