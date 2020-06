Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Vorig jaar werden 83 geldautomaten in Nederland opgeblazen bij plofkraken. Slechts bij een enkele poging werd een paar duizend euro buitgemaakt. In 2019 trapten ook duizenden Nederlanders in internetfraude. Daarbij werd maar liefst €24,1 miljoen gestolen.