Bankpasfraude na raadselachtige adreswijziging kost stel €1500

Het begon met een sms-bericht dat de bank stuurde met de mededeling dat het adres van de gezamenlijk rekening was gewijzigd. In het bericht stond dat de klanten contact moeten opnemen met de bank als zij niet bekend zijn met de adreswijziging. Naast een sms-bericht verstuurde de bank ook een e-mail met dezelfde mededeling.

De vrouw controleerde vervolgens het adres in de online omgeving van ABN Amro, maar zag daar helemaal geen gewijzigd adres. Ze nam daarop verder geen contact op met haar bank.

Een dag later werd een nieuwe betaalpas en een nieuwe pincode aangevraagd voor die betaalrekening, die enkele dagen naar het gewijzigde adres werden gestuurd. De betaalpas werd telefonisch geactiveerd en de pincode gewijzigd. Vervolgens werd in twee transacties een bedrag van €1490 van de betaalrekening afgeschreven.

Toegang

De man en vrouw namen hierna contact op met hun bank over deze vermeende fraude, waarop de bank betaalpas blokkeerde. Het stel diende een klacht in bij ABN Amro en wilde dat de bank de schade zou vergoeden. Nadat de bank de klacht afwees, dienden de klanten een klacht in bij het Kifid.

Daar verklaarden zij er niets van te snappen hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe de fraudeurs een nieuwe betaalpas op een gewijzigd adres hebben kunnen aanvragen. Niemand had toegang tot hun inloggegevens, pincodes waren nergens opgeschreven. Ook was er niet ingebroken en waren er geen betalingen via dubieuze websites gedaan.

Bovendien bleek later dat de adreswijziging op de rekening van de man was gedaan. De gedupeerden wisten niet dat er verschillende adresgegevens doorgegeven konden worden. De bank had een bericht aan hen beiden moeten sturen, zo verklaarden zij bij het Kifid.

Ook zou alleen de vrouw een sms hebben ontvangen, terwijl het om een - zogenaamde - adreswijziging van de man zou gaan. Volgens de bank is het aanvragen van een nieuwe betaalpas en het doorvoeren van een adreswijziging alleen mogelijk door in te loggen met de juiste inloggegevens. Zonder die inloggegevens is het niet mogelijk wijzigingen door te voeren in de beveiligde omgeving van de bank. Het kan daarom niet anders dan dat een derde de toegang heeft gekregen tot de inloggegevens van de consumenten, zo betoogde ABN Amro bij het Kifid.

Hoe het kan dat dit wel is gebeurd, hebben de klant dan volgens de bank niet duidelijk gemaakt. Verder blijkt uit de administratie van de bank dat het 06-nummer van de man wel bekend was bij de bank, maar het 06-nummer van de vrouw niet. Het sms-bericht over de adreswijziging is verstuurd aan het telefoonnummer van de man. Daarnaast is er ook een bankmail aan de man verstuurd over de adreswijziging. Dat de man geen bericht zou hebben ontvangen klopt daarom niet, zo stelde de bank.

Onzorgvuldig

De Geschillencommissie van het Kifid oordeelde dat de man en vrouw zelf aansprakelijk zijn voor de schade en het niet anders kan zijn dan dat zij onvoldoende zorgvuldig zijn geweest met hun inloggegevens. Bovendien hebben ze niet gereageerd op het sms-bericht dat zij hebben ontvangen over de adreswijziging, hoewel zij geen adreswijziging hebben aangevraagd.

Het verweer dat de bank niet alleen de vrouw, maar ook de man een bericht hadden moeten sturen, wees het Kifid ook af. Want uit de bankadministratie is gebleken dat de bank een sms-bericht heeft gestuurd naar het 06-nummer dat bij haar geregistreerd stond als het telefoonnummer van de man. Een ander 06-nummer was bij de bank niet bekend. Hoe het dan kan dat de vrouw de sms heeft gekregen, is niet duidelijk geworden.

In de e-mail van de bank stond onder meer dat het adres van de mederekeninghouder niet automatisch mee verandert. De klanten hadden daarom niet alleen de adresgegevens van de vrouw moeten controleren, maar ook dat van de man.