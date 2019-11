Acties bij KLM op zijn vroegst na kerst

Vakbonden VNC en FNV Cabine kondigden vorige week nog aan dat er storm op komst is bij KLM. Achter de schermen wordt volop gewerkt aan de voorbereiding van kleine en grotere acties. Groeneveld hoopt nog altijd dat acties niet nodig zullen zijn. Maar tot nu toe is KLM volgens haar nog altijd niet over de brug gekomen met een beter loonbod. Beide kampen hebben volgens de VNC-preses op regelmatige basis contact met elkaar.

De bonden vinden een salarisverhoging van 7 procent in drie stappen, die KLM bood, te mager. Eerder noemde KLM het afwijzen van het cao-voorstel onbegrijpelijk. Verschillende andere bonden stemden eerder al wel in met een onderhandelingsresultaat.