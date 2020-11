Stijgend WW-cijfer zet Dow op verlies

De Dow Jones-index heeft 0,6% verlies. De S&P 500 gaat 0,5% terug, technologie-index Nasdaq verlies 0,4%.

Volgens cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore is zo’n 18,5% van het wereldwijde dodental door corona in de VS gevallen. Geen enkel land heeft zoveel doden te betreuren als de VS, bij bijna 11,5 miljoen besmettingen.

In New York zijn nieuwe lockdownmaatregelen genomen door scholen weer te sluiten. Reisorganisaties stonden evengoed op winst.

President Trump kondigt de komst van vaccinatiemiddelen aan:

Een ander cijfer stelt ook teleur: het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg is gestegen, voor het eerst in vijf weken.

Het ministerie van Arbeid meldt 742.000 nieuwe aanvragen, tegen een herzien aantal van 711.000 een week eerder. Economen hielden in doorsnee juist rekening met een daling.

Nvidia en Macy’s

Warenhuis L Brand’s staat ruim aan kop in de S&P 500 dankzij 14,5% koerswinst. Het beursfonds met merken als Bath & Body Works en Victoria’s Secret verdiende afgelopen kwartaal $1,13 per aandeel, de markt rekende op 9 dollarcent.

Warenhuis Macy’s meldt een derdekwartaalverlies van 19 dollarcent, wat minder was dan de consensus in de markt van $0,79 per aandeel. Maar de omzet pakte beter uit dan werd verwacht. De verkopen van de winkels daalden weliswaar met 20% op jaarbasis, waar 23,3% teruggang de consensus van analisten was.

Warenhuis BJ’s Wholesale komt met $92 cent winst per aandeel ruim boven de marktverwachting van $64 uit. De omzet over het derde kwartaal kwam ook boven de consensus.

Beursbedrijf Nasdaq (+1,5%) bevestigt de aankoop van toeleverancier van data Verafin voor $2,75 miljard.

Nvidia (2-2%) meldt een kwartaalverdienste van $2,91 per aandeel, ruim boven de inschatting van analisten bij $2,57 per aandeel. Maar zijn vooruitzicht, dat minder zal worden voor zijn chipverkopen, betekent dat het aandeel onder druk komt te staan.