Futures: Dow Jones opent licht lager

Voor opening van de beurzen om 15.30 uur noteert de Dow Jones-future 0,1% lager op 26.486 punten. De future voor de S&P500 koerst op 3209 punten, een verliesje van 0,2%

Aandelen die maandag opvallen zijn Haliburton, de oliedienstverlener in de VS. De winst per aandeel over het afgelopen kwartaal werd $0,02 per aandeel, waar de markt rekende op $0,11. Ook zijn omzet overtuigde analisten niet, terwijl de orderportefeuille drastisch terugliep.

Noble Energy wordt gekocht door Chevron in een aandelenruil, waarmee Noble bijna 8% waarde boven het slot van vrijdag verkreeg. Het is de grootste overname sinds de uitbraak van corona.

Amerika’s grootste eierenproducent Cal-Maine Foods presteerde met kwartaalresultaten boven verwachting. De winst per aandeel zat 4 dollarcent boven de inschatting van analisten die $1,24 per aandeel bedroeg.

Ebay staat volgens Amerikaanse media vlak voor de verkoop van zijn advertentieonderdeel aan Adevinta uit Noorwegen voor rond $8 miljard.

Disney beperkt zijn advertenties bij Facebook, aldus de Wall Street Journal. Het aandeel beweegt fors in de voorbeurshandel.