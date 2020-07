S&P500 komt weer op winst in 2020

Bekijk ook: Veelbelovende eerste testresultaten coronavaccin Oxford

De Dow-Jonesindex sloot een fractie hoger op 26.680,87 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3251,84 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 2,5 procent tot een recordniveau van 10.767,09 punten.

In de Verenigde Staten geven cijfers van Amazon en Microsoft later deze week een blik op de staat van ‘big tech’ in coronatijd. Beleggers lijken erop voor te sorteren dat webwinkelgigant Amazon voordeel kan halen uit de toegenomen populariteit van onlineshoppen, wat de coronagerelateerde uitgaven van het bedrijf zou kunnen compenseren. Het aandeel won bijna 8 procent. Microsoft ging dik 4 procent hoger de handel uit.

Sommige grote bedrijven openden maandag al de boeken. Uitzender Manpower zag de vraag naar personeel door de coronacrisis flink afnemen en leed een verlies. Wel merkte de branchegenoot van het Nederlandse Randstad een geleidelijke verbetering gedurende de periode omdat de lockdownmaatregelen in veel landen werden afgebouwd. Het aandeel zakte 4,5 procent.

Olie- en gastoeleverancier Halliburton rapporteerde eveneens een stevig verlies, maar ging desondanks 2,5 procent omhoog op de beurs. Het concern voorziet in het derde kwartaal weer een beter operationeel resultaat. Elders in de olie- en gassector bereikte Chevron (min 2,2 procent) een akkoord over de overname van de kleinere branchegenoot Noble Energy, die ruim 5 procent won. Chevron telt daar 5 miljard dollar in aandelen voor neer.

Beleggers reageerden daarentegen nauwelijks op nieuws van Walmart (min 0,2 procent). Het Amerikaanse supermarktconcern heeft de gesprekken over een mogelijke verkoop van zijn Britse dochter Asda nieuw leven ingeblazen, nadat de potentiële miljardendeal deal eerder dit jaar werd opgeschort in verband met de corona-uitbraak. Naar eigen zeggen praat 's werelds grootste winkelbedrijf met een "klein aantal" kandidaten.

De euro stond op 1,1446 dollar tegenover 1,1439 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 40,74 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 43,23 dollar per vat.

Amerika’s grootste eierenproducent Cal-Maine Foods presteerde met kwartaalresultaten boven verwachting. De winst per aandeel zat 4 dollarcent boven de inschatting van analisten die $1,24 per aandeel bedroeg.

Ebay (-0,1%) staat volgens Amerikaanse media vlak voor de verkoop van zijn advertentieonderdeel aan Adevinta uit Noorwegen voor rond $8 miljard.