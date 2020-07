Wall Street optimistischer over herstelkansen

De Dow Jones-index stond rond 20:15 uur een fractie hoger. De S&P500 koerste toen 0,7% hoger. De Nasdaq-beurs stak af met 2% winst. schommelde van winst naar verlies en terug.

De markt reageerde licht op het medicijn van Oxford University en AstraZeneca, dat in een testfase een positief resultaat voor immuniteit tegen corona ontdekte. AstraZeneca won 1%, Pfizer werd 1,9% duurder, Johnson & Johnson bleef overeind, Abbott Laboratories steeg 2,2%. Thermofisher won 0,8%, Vertex Pharmaceuticals 1,8%, Regeneron 1,5%.

In de Dow Jones won IBM 0,8%, Microsoft steeg 0,7% en ook Apple bleef met kleine winst overeind, net als Adobe. Goldman Sachs steeg 0,7%, Bank of America 0,6%. Amazon pluste 1,8% in de S&P500. Maar Facebook verloor 3%. Disney beperkt zijn advertenties bij Facebook, aldus de Wall Street Journal.

Uitzender Manpower raakte 4,8% kwijt nadat het zijn boeken openden over het tweede kwartaal.

Aandelen die maandag verder opvielen waren Haliburton (+4,5%), de oliedienstverlener in de VS, dat positief verraste. De winst per aandeel over het afgelopen kwartaal werd $0,02 per aandeel, waar de markt rekende op $0,11. Ook zijn omzet overtuigde analisten niet, terwijl de orderportefeuille drastisch terugliep.

Noble Energy wordt gekocht door Chevron (-2,3%) in een aandelenruil, waarmee Noble bijna 6% waarde boven het slot van vrijdag verkreeg. Het is de grootste overname sinds de uitbraak van corona. Oliedienstverlener Schlumberger steeg 1,2%.

Amerika’s grootste eierenproducent Cal-Maine Foods presteerde met kwartaalresultaten boven verwachting. De winst per aandeel zat 4 dollarcent boven de inschatting van analisten die $1,24 per aandeel bedroeg.

Ebay (-0,1%) staat volgens Amerikaanse media vlak voor de verkoop van zijn advertentieonderdeel aan Adevinta uit Noorwegen voor rond $8 miljard.