Particuliere belegger zet Tesla-belager Nio op poleposition

Het Chinese Nio, dat een beursnotering heeft in New York, zat in de voorbije maand stevig in de lift. Concurrent Tesla moest in de lijst met het totaal aantal transacties door Binck-beleggers genoegen nemen met de de tweede plek. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s hield wel de eerste plaats vast bij het belegd vermogen in de VS. Apple, dat vorige week hard onderuit ging in reactie op de resultaten is, zit in de lijst ook in de voorhoede.

Bij de Nederlandse fondsen blijft het aandeel Shell het meest verhandeld onder Binck-beleggers. Het olie- en gasconcern gaf vorige week met de presentatie van goed ontvangen resultaten eindelijk weer eens reden tot opgewektheid, na de malaise vanaf de start van oktober.

ING staat zowel wat betreft transacties als belegd vermogen nog steeds in de kopgroep. Het bankconcern moet nog de boeken open doen over de prestaties in het derde kwartaal.

Galapagos, de gebeten hond in de voorbije maand, staat op de derde plek van meest verhandelde Nederlandse aandelen. Het biotechfonds kreeg het zwaar te verduren na een domper dat een experiment bij een nieuw geneesmiddel was mislukt.

Unibail en KLM

Unibail Rodamco behoort ook tot de top 10 gelet op het aantal transacties. Het door corona geplaagde winkelvastgoedfonds ligt onder vuur bij enkele grootaandeelhouders om af te zien van de geplande aandelenemissie.

Binnen Europa is het aandeel Air France KLM in de bovenste regionen te vinden. De luchtvaartcombinatie gaat zwaar gebukt onder de impact van de coronacrisis. Bij dochterbedrijf KLM hebben piloten de sleutel in handen voor groen licht bij het voortzetten van de overheidssteun.