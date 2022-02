’Schade aan zonnepanelen door storm niet altijd verzekerd’

De niet-zichtbare schade na afloop van de storm, en daardoor het lagere rendement van je zonnepanelen, wordt vaak niet gedekt, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingssites Poliswijzer.nl en Gaslicht.com.

Van alle verzekeraars dekken er twee ook de de gevolgschade, stelt Jorn Alders, hoofd onderzoek van Poliswijzer.nl na vergelijking van bijna veertig aanbieders, gebaseerd op de data die Moneyview aanleverde.

„De storm kan zware schade toebrengen aan je zonnepanelen op je dak, maar de standaard opstalverzekering dekt alleen de nagelvast geplaatste zonnepanelen. Dus die op je dak zijn vastgezet”, zegt hij.

Niet gedekt

Het verzekerde bedrag voor zonnepanelen is volgens deze vergelijking en de schadehistorie bijna altijd voldoende.

Uit de vergelijking blijkt dat alleen bij verzekeraar de Goudse de standaard dekking van maximaal €5000 niet voldoende kan zijn als de zonnepanelen een hogere aanschafwaarde hadden.

„De standaarddekking bij de overige opstalverzekeringen is ruimschoots voldoende. Ze bieden dekking voor zonnepanelen vanaf een verzekerd bedrag van minimaal €450.000”, aldus Alders.

Maar zitten zonnepanelen niet nagelvast aan de woning gemonteerd, dan bestaat de kans dat deze niet verzekerd zijn voor bijvoorbeeld stormschade en diefstal, waarschuwt hij.

Misgelopen inkomsten

Sommige schade is indirect. Ontstaat er schade aan de zonnepanelen, dan is de kans groot dat er minder of geen stroomopbrengst is totdat de schade is hersteld. „Bij veel opstalverzekeraars is dit financiële verlies voor rekening van de verzekerde”, aldus de onderzoeker. Alleen Aegon en OHRA bieden hiervoor een vergoeding, dus voor de misgelopen inkomsten.

Bij Aegon wordt de werkelijke schade, dus inclusief het verlies in stroom opbrengst vergoed. Bij Ohra wordt de vergoeding tot 26 weken na het ontstaan van de schade gedaan.

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen zoals scheurtjes die zijn ontstaan door storm of hagel is bij meer dan de helft van de opstalverzekeringen niet gedekt, stellen de onderzoekers. Dat leidt tot verminderde opbrengst.

„De opstalverzekering biedt niet standaard dekking voor elk soort zonnepaneel en een niet gedekte schade heft alle voordelen van zonnepanelen in één keer op”, zegt Ben Woldring van Poliswijzer.