Justitie VS onderzoekt Visa wegens concurrentievervalsing

Volgens een in 2010 ingestelde wet moeten winkeliers in de Verenigde Staten de keuze hebben uit minstens twee betaalnetwerken waarmee transacties per kaart worden verwerkt. Het idee is dat ondernemers zo ook kunnen kiezen voor goedkopere netwerken dan die van de grote creditcardmaatschappijen. Die wet kwam er na jarenlange klachten van ondernemers dat ze onnodig duur uit waren met vergoedingen voor creditcardmaatschappijen, die vaak werden doorberekend aan de consument. Het nieuwe onderzoek van de Amerikaanse justitie zou zich nu meer richten op online-kaartbetalingen, alhoewel ook problemen in fysieke winkels worden bekeken.

Het ministerie van Justitie spande vorig jaar al een rechtszaak aan tegen Visa om de miljardenovername van betalingsverwerker Plaid tegen te houden. Die fusie, waarmee Visa volgens aanklagers een te gevaarlijke concurrent wilde opslokken, ging uiteindelijk niet door.

Aanklagers stelden in die rechtszaak dat Visa al 70 procent van alle digitale kaartbetalingen in de VS via netwerken van het bedrijf had lopen. Visa beschuldigde de autoriteiten ervan de definitie van de markt voor online-kaartbetalingen zo aan te passen dat de macht van het bedrijf extra groot leek.

In reactie op het nieuws over het onderzoek ging de koers van Visa op de beurs van New York 5% onderuit.