Topman hotelreus Marriott (62) overleden

Onder Sorenson groeide Marriott uit tot ’s werelds grootste hotelbedrijf. Het huzarenstukje van de in Japan geboren Amerikaan was in 2016 de overname van Starwood voor liefst $13 miljard. Daarmee werd Marriott een concern van dertig hotelketens – van Ritz-Carlton tot Sheraton, actief in dertig landen.

Sorenson was de derde ceo van Marriott, en de eerste die geen banden had met de oprichtersfamilie. Hij was de zoon van een lutherse missionaris, die terugverhuisde naar de Verenigde Staten toen Arne 7 jaar was. Daar studeerde hij eerst godsdienstwetenschappen en economie, om vervolgens verder te gaan met rechten. Ondertussen trouwde hij met de dochter van een ijssalon in zijn studentenstad in Iowa.

Marriott kwam op Sorensons pad toen hij als advocaat door het bedrijf werd ingehuurd, en topman Bill Marriott jr. onder de indruk van hem raakte. Hij begon daar als hoogste jurist, en werd in 2012 topman.