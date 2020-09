’Euronext in de race om Italiaanse beurs binnen te halen’

Eind deze week moeten alle partijen die interesse hebben in de Italiaanse beurs hun biedingen uitbrengen. Beursorganisatie Euronext, waar onder meer de aandelenmarkt in Amsterdam onderdeel van uitmaakt, zou een belangrijke overnamekandidaat zijn.

Toch liggen er waarschijnlijk meerdere kapers op de kust voor de overname van de Italiaanse beurs. De beursbedrijven in Zwitserland en Duitsland zouden eveneens in de race zijn.

De Borsa Italiana kwam in 2007 in handen van de London Stock Exchange. Naast een aandelenbeurs die in Milaan gevestigd is, krijgt de hoogste biedere ook een platform voor obligaties.