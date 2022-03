Beursblog: AEX sluit met nipte winst, klappen voor BAM, Prosus

De Amsterdams ebeurs is met een nipte winst gesloten dinsdag van 676 punten, een plusje van 0,3%. Ook de Amerikaanse beurzen laten herstel zien ten opzichte van de verliezen van maandag.

Vooral luchtvaartmaatschappijen stijgen. De AEX heeft zich geheel hersteld van het stevige verlies in de ochtend, AF KLM profiteert mee. Beleggers zien zich gesterkt door de terugval van de grondstoffenprijzen en hebben meer hoop gekregen dat er een oplossing komt voor de oorlog in Oekraïne. Prosus krabbelt ook op, maar is nog wel de sterkste daler.

De waardering van Prosus is namelijk vrijwel geheel gekoppeld aan zijn belang in het Chinese techbedrijf Tencent. Er dreigt een recordboete. De Chinese overheid pakt ook andere technologiebedrijven hard aan.

