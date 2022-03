Beursblog: Dikke plussen op Wall Street

Opvallend groene borden in de middag op Wall Street. Dikke plussen inmiddels op de Amerikaanse beurzen, de spaarzame hints dat er wellicht schot in vredesbesprekingen zit in Oekraïne gaan erin als zoete koek. Ook afnemende zorgen over inflatie en de lagere olierijs jagen de handel aan.

Ook de Amsterdamse beurs is met een nipte winst gesloten dinsdag van 676 punten, een plusje van 0,3%. De AEX heeft zich geheel hersteld van het stevige verlies in de ochtend. Prosus was wederom de sterkste daler. De waardering van Prosus is namelijk vrijwel geheel gekoppeld aan zijn belang in het Chinese techbedrijf Tencent. En daarvoor dreigt in China een recordboete. De Chinese overheid pakt ook andere technologiebedrijven hard aan.

