Beursblog: Stevige slotwinst Wall Street, plusje AEX

Opvallend groene borden in de middag op Wall Street. De Amerikaanse beurzen sloten dik in de plus. Spaarzame hints dat er wellicht schot in vredesbesprekingen zit in Oekraïne gingen erin als zoete koek. Ook afnemende zorgen over inflatie en de lagere olieprijs joegen de handel aan. Een vat Noordzeeolie werd bijna 7% goedkoper, WTI uit Texas ruim 6%. „De prijsdalingen kunnen echter van korte duur zijn”, waarschuwde consultancy-firma Rystad. Tesla sloot bijna 5% hoger toen ceo Elon Musk aankodigde de zijn auto’s $3000-5000 per stuk duurder te maken, in verband met doorberekende kostenstijgingen.

Beurskoersen in Shanghai en Hong Kong kelderden eerder op de dag nog, uit vress voor een opleving van corona in China en de mogelijke consequenties van een Chinees besluit om wapens aan Rusland te leveren.

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is met een nipte winst gesloten op 676 punten, een plusje van 0,3%. Prosus was de sterkste daler. vanwege problemen bij het Chinese techbedrijf Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft.

