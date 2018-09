Daling Duitse prijzen zwakt af

Daaruit bleek dat de inflatie in Europa's grootste economie in februari is uitgekomen op min 0,1 procent. Dat betekent dat goederen en diensten in Duitsland gemiddeld 0,1 procent goedkoper waren dan een jaar eerder. In januari gingen de prijzen nog met 0,5 procent omlaag.

De cijfers zijn gebaseerd op de Europese, geharmoniseerde meetmethode. Deze wijkt af van de definities die het Duitse statistiekbureau zelf hanteert. Op basis van de Duitse methode bedroeg de inflatie deze maand 0,1 procent, na een min van 0,3 procent in januari.

Belangrijke graadmeter

De Duitse inflatie is een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van het prijspeil in de hele eurozone. De eerste schatting daarvan wordt maandag gepubliceerd.

In januari daalden de prijzen in de eurolanden gemiddeld met 0,6 procent. Voor februari voorspellen economen in doorsnee een min van 0,5 procent. Die verwachting moet mogelijk echter worden bijgesteld, omdat de daling van het prijspeil in Duitsland veel beperkter was dan verwacht. Voor Duitsland werd eveneens een afname met 0,5 procent voorspeld.