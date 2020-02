Britse supermarktketen Tesco zegt China vaarwel

Tesco deed de laatste jaren de nodige moeite om de Chinese markt te betreden. In 2014 bundelde de onderneming de krachten met CRH. Daardoor werden de 131 winkels van Tesco in China toegevoegd aan het winkelbestand van de Chinezen van bijna 3000 winkels.

Met de verkoop van het Chinese belang heeft Tesco een volgende stap gezet in het vereenvoudigen van de onderneming, waarbij het bedrijf zich meer en meer richt op de kernactiviteiten. Eerder trok Tesco zich terug van andere markten in de regio zoals Zuid-Korea en Japan. Ook wordt over de toekomst van Tesco in Maleisië en Thailand nagedacht. Daarover wordt al met potentiële kopers gepraat.