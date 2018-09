Een perfecte portefeuille in vijf stappen

Wie een nieuwe beleggingsportefeuille opzet, kan wat hulp vaak goed gebruiken. Kiest u voor aandelen, obligaties, ETF’s of beleggingsfondsen en in welke verdeling? Om lezers hierbij op weg te helpen, beheert Beleggers Belangen zes voorbeeldportefeuilles. De portefeuilles zijn behoorlijk succesvol, en het verbaast ons dan ook niet dat lezers ons regelmatig vragen of ze zelf erin kunnen beleggen. Het antwoord is nee: wij zijn geen broker maar vervullen slechts een adviserende rol. Wel is het natuurlijk mogelijk om de portefeuilles na te bouwen. In Beleggers Belangen van 20 februari 2015 een stappenplan hiertoe. Stap 1 Kies de juiste portefeuille De zes portefeuilles hebben allemaal een eigen strategie en filosofie. Om te bepalen welke het best bij u past, moet u in kaart brengen wat uw financiële situatie, beleggingshorizon, risicobereidheid, doelstelling en beleggingsfilosofie is. Mikt u op snel rendement en bent u bereid daar een zeker risico voor te nemen of is uw blik gericht op de middellange of de lange termijn. Stap 2 Inleg bepalen Dit hangt natuurlijk af van uw persoonlijke situatie, maar ook van het type portefeuille. Een portefeuille met veel aandelen, brengt veel aanschafkosten met zich mee en hoe kleiner het geïnvesteerde bedrag hoe hoger de kosten als percentage van het geheel. Het is belangrijk om met uw broker een inschatting te maken van de kosten per jaar, want kleine verschillen gaan op termijn zwaar wegen. Stap 3 Aanpassen naar wens De samenstelling van de portefeuilles is niet in brons gegoten; u kunt ze naar believen afstemmen op uw eigen situatie. Bij de defensieve- en de pensioenportefeuille wordt bijvoorbeeld een flink percentage in cash aangehouden; u kunt er voor kiezen om met dezelfde verdeling volledig belegd te zijn. Of een net wat grotere of kleinere weging te geven aan een bepaalde beleggingscategorie. Stap 4 Instappen Bij deze stap in het proces is het zaak te bepalen of u de hele portefeuille in een keer aanschaft of stukje bij beetje. Beide opties hebben voor- en nadelen. Alles in één keer kopen beperkt de kosten, maar brengt als risico met zich mee dat de timing van instappen bij sommige aandelen of fondsen in de portefeuille ongelukkig blijkt. Dit risico is weer wat te beperken als u de portefeuille in stukjes hakt en bij elk stukje probeert een optimale timing te bewerkstelligen. Stap 5 Mutaties en herbeleggen Via de site stellen wij er abonnees van het blad meteen van op de hoogte als wij een wijziging in de portefeuille doorvoeren, zodat u de transactie desgewenst met minimaal tijdverlies kunt imiteren. Verder is bij dit onderdeel van het portefeuillebeheer het herbeleggen van uitgekeerd dividend van belang. Een grote portefeuille levert met regelmaat zo veel dividend op dat er meteen nieuwe aandelen van gekocht kunnen worden. Heeft u een wat kleinere portefeuille, dan kunt u het dividend natuurlijk altijd opsparen voor een latere herbelegging. Hoe het ook zij, voor het volgen en imiteren van de portefeuilles is een abonnement op Beleggers Belangen onontbeerlijk. Nog geen abonnee? Neem Beleggers Belangen 10 weken op proef voor 10 euro. Foto: René van Haaften

