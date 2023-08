Rechter straft grote huurbaas af: geen ontruiming maar juist geld terug

„Het is goed nieuws dat de rechter zo aandacht vestigt op onterechte huurverhogingen”, reageert de Woonbond.

De huurachterstand was in deze zaak opgelopen tot €4426. Dat kwam mede doordat de huurder, een freelancer, twee belangrijke opdrachtgevers had verloren. Ook kon hij minder werken doordat een van zijn kinderen autistisch is en de andere MS heeft, blijkt uit het vorige week gepubliceerde vonnis van de Amsterdamse rechtbank.

Bouwinvest beheert €16 miljard aan vastgoed, waaronder 16.000 huurwoningen in de vrije sector.

In het huurcontract stond dat Bouwinvest de huur jaarlijks mocht verhogen met de inflatie „vermeerderd met maximaal 5%”. Er stond niet onder welke omstandigheden de verhuurder die extra huur mocht vragen. In de huurovereenkomst werd indertijd de huur bepaald op €865 per maand. Inmiddels maakt de verhuurder aanspraak op €1535 per maand.

De rechter concludeert dat het beding oneerlijk is, omdat daarmee het evenwicht tussen de verhuurder en consument wordt verstoord. Er was ook niet onderhandeld over dit beding, maar het was standaard opgenomen. Ook werd in het contract geen geldige reden voor de jaarlijkse wijziging met 5% boven de inflatiecorrectie gegeven „Waardoor de huurder op dit punt aan de willekeur van de verhuurder is overgeleverd”, aldus de rechter.

Oneerlijk

De sanctie op een dergelijk oneerlijk beding, is dat het in zijn geheel opzij wordt geschoven. Dit volgt mede uit jurisprudentie van het Europese Hof. Het gevolg is dat Bouwinvest gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst geen beroep op het hele beding heeft mogen doen, ook niet de jaarlijkse inflatiecorrectie. „Dat betekent dat uit moet worden gegaan van de oorspronkelijke huurprijs van € 865,00 per maand, vanaf de aanvang van de huurovereenkomst tot op de dag van vandaag”, aldus de rechter.

In plaats van achterstand bij de huurbetalingen is er dus ’voorstand’. De rechter laat het aan Bouwinvest en de verhuurder over om precies te berekeken hoeveel er in al die jaren teveel is betaald boven de huur van €865. Bouwinvest moet dat totale bedrag terugbetalen.

Vanzelfsprekend wees de rechter de ontruiming af. Ook moet Bouwinvest de juridische kosten van de huurder vergoeden.

Woonbond

Huurdersorganisatie Woonbond tempert de hoop dat nu meer huurders met soortgelijke contracten hun huur terug gaan krijgen. „Het is goed nieuws dat deze rechter de verhuurder op de vingers tikt. Uit deze uitspraak over deze individuele zaak valt helaas nog niet meteen te concluderen dat het ook geldt voor alle andere huurders met een vergelijkbaar huurverhogingsbeding. Door de vele verschillen in huurcontracten zal een rechter deze afzonderlijk moeten toetsen”, aldus woordvoerder Mathijs ten Broeke.

Ten Broeke zegt dat de Woonbond sowieso veel meldingen van huurders in de vrije sector krijgt over enorme huurverhogingen. „In dat licht is het goed dat deze rechter aantoont dat huurverhogingsbedingen in sommige huurcontracten in strijd zijn met het recht en tot terugbetalingen kunnen leiden.”