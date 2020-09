Een torenhoge staatsschuld: moeten we ons zorgen maken?

Samen met presentator Herman Stam bespreken ze de bijzondere Prinsjesdag, de positieve punten uit de Miljoenennota en het Wopke-Wiebes-fonds waar Blom mogelijk een belangrijke rol krijgt als commissielid. Ook gaat het over de coronasteunmaatregelen. In de ogen van Blom hadden bedrijven langer aan het infuus gemoeten. En Visser zet zijn vraagtekens bij de onzekerheden in de Miljoenennota, want hoe ziet Nederland eruit als alles straks toch anders loopt?

Luister de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.