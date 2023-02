IBM-baas: AI maakt medewerker personeelszaken overbodig

„Kunstmatige intelligentie (AI) is in een snel agressief tempo bezig om ’administratief witboordenwerk over te nemen”, aldus Krishna. „Ik denk dat praktisch AI-gebruik hier en nu is. Dus misschien kunnen we tools vinden die een deel van het werk vervangen, en dat is deze keer een goede zaak.” Hij zei ook dat ’verder weg’ AI waarschijnlijk in staat zal zijn om „dingen zoals het ontdekken van medicijnen of het proberen af te ronden van chemie” te beheren.

Wat personeelszaken betreft, zegt Krishna dat kunstmatige intellgentie 90% van de gegevensverwerking zou kunnen doen die nodig is voor het werven, inhuren en het verplaatsen van mensen. „Er zijn honderden van dergelijke processen binnen elke onderneming, dus ik denk dat administratieve werkzaamheden hierdoor kunnen worden vervangen.”

Hij meent bovendien dat als AI de klantenservice overneemt, het klanten ook „een veel beter antwoord kan geven tegen misschien ongeveer de helft van de huidige kosten. „Na verloop van tijd kan het zelfs lager worden dan de helft.”